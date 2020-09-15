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15.09.2020 13:48
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Роспотребнадзор перевел гимназию в Киришах на дистанционное обучение «для профилактики сезонной заболеваемости»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) ввела дистанционное обучение в МОУ «Гимназия» в Киришах до 24 сентября.

«Воспитанников и учителей МОУ «Гимназия» в Киришах до 26 сентября перевели на систему дистанционного обучения. В администрации учреждения рассказали, что это сделано по предписанию районного отдела Роспотребнадзора для профилактики сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ», — сообщает 15 сентября издание 47news.

Заместитель директора гимназии по безопасности Наталья Жаравина подтвердила введение дистанционки. «Ученики будут пользоваться системой «Современное образование Ленинградской области», некоторые педагоги уроки проводят в Zoom», — отметила Жаравина.

В районном комитете по образованию уточнили, что учиться дома будут 677 гимназистов — это школьники с первого по одиннадцатый классы. В других школах изолируют лишь отдельные классы в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ.

В начале сентября Минобрнауки РФ заявило, что учебные заведения в регионах будут сами решать, переходить ли на удалёнку или нет. Опрос родителей показал, что лишь 4% хотят учить детей дистанционно.

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