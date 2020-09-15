Роспотребнадзор перевел гимназию в Киришах на дистанционное обучение «для профилактики сезонной заболеваемости»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) ввела дистанционное обучение в МОУ «Гимназия» в Киришах до 24 сентября.



«Воспитанников и учителей МОУ «Гимназия» в Киришах до 26 сентября перевели на систему дистанционного обучения. В администрации учреждения рассказали, что это сделано по предписанию районного отдела Роспотребнадзора для профилактики сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ», — сообщает 15 сентября издание 47news.

Заместитель директора гимназии по безопасности Наталья Жаравина подтвердила введение дистанционки. «Ученики будут пользоваться системой «Современное образование Ленинградской области», некоторые педагоги уроки проводят в Zoom», — отметила Жаравина.