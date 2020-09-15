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15.09.2020 12:55
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«Вчера смог целый день дышать сам»: Алексей Навальный выложил первый пост в Instagram после выхода из комы

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный 15 сентября опубликовал свой первый пост в Instagram после выхода из комы.

«Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую», — написал он в посте.

Навальный, который сейчас находится на лечении в берлинской клинике «Шарите», планирует вернуться в Россию после выздоровления. Об этом со ссылкой на источники в службе безопасности Германии 15 сентября написала газета The New York Times.

Лаборатория бундесвера в Германии, в свою очередь, нашла у оппозиционера следы яда из группы «Новичок». Лечивший Алексея Навального главный токсиколог Омской области Александр Сабаев уверен, что заявления об отравлении Навального «Новичком» расходятся с клинической картиной. Он также уточнил, что за несколько дней до предполагаемого отравления Навальный сидел на диете. Он отметил, что в организме оппозиционера не выявили следов отравляющих веществ.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. Немецкие врачи вывели его из комы.

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Комментарии (13)

smith1
во сколько ваты набежало. защищать обнуленыша, который со своей кодлой их же обворовывает... ну и бараны.
когда же вас черви съедят.
krash
Наконец, он появился.. но во всем этом зреет вопрос: и что, никакого прямо вообще страха нет? То есть вот тебя только что (предположим) пытались убить в России, и ты вот так просто бежишь сюда обратно??? Не верю :)
kuk-vasyusha
Алексей Навальный выложил первый пост в Instagram не выходя из комы)))))
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