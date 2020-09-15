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15.09.2020 12:59
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Песков отказался «вторгаться в эвентуальные рассуждения» по поводу судьбы Лукашенко. Встреч с Навальным в Кремле не планируют

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уклончиво ответил на вопрос о том, есть ли у Кремля план на случай, если Лукашенко не сможет удержать власть в Белоруссии.

«В такие эвентуальные рассуждения я сейчас не вторгался бы», — заявил 15 сентября Песков.

Также представитель президента прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным. Он заявил, что в Кремле будут рады его выздоровлению и не против возвращения политика на родину. «Он гражданин Российской Федерации, он волен уезжать из России и возвращаться в Россию», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что ни Путин, ни сотрудники администрации президента встречаться с Навальным после его возвращения не планируют. «Мы, честно говоря, не видим причин для такой встречи, не видим потребности в такой встрече. Убежден, что такой встречи не будет», — заявил пресс-секретарь Путина.

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