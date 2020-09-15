Псковские десантники прибыли в Белоруссию для участия в учениях. Об этом 15 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны республики.



«Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России прибыли на полигон «Брестский» для участия в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении «Славянское братство-2020», — говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.



Всего в учениях примут участие около 300 военнослужащих и 70 единиц техники элитного десантно-штурмового полка Псковской дивизии ВДВ. От Белоруссии в них задействуют до 1500 военнослужащих и более 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. «После завершения учений российские военнослужащие вернутся на родину», — подчеркнули в Минобороны Белоруссии.

