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15.09.2020 12:37
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Псковские десантники прибыли в Белоруссию

Псковские десантники прибыли в Белоруссию для участия в учениях. Об этом 15 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны республики.

«Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России прибыли на полигон «Брестский» для участия в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении «Славянское братство-2020», — говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

Всего в учениях примут участие около 300 военнослужащих и 70 единиц техники элитного десантно-штурмового полка Псковской дивизии ВДВ. От Белоруссии в них задействуют до 1500 военнослужащих и более 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. «После завершения учений российские военнослужащие вернутся на родину», — подчеркнули в Минобороны Белоруссии.

Учения «Славянское братство» проходят на полигоне «Брестский» с 14 по 25 сентября. «Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран», — уточнили в Минобороны РФ.

Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об отводе резерва российских силовиков с белорусской границы.

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Комментарии (9)

Cashmare
только осторожнее там с буками
22ilves
Ну десантники - это вряд ли для поддержки Рыгорыча.
RemyMartin
" и не направлено против других стран "
Вовнутрь значит направлено.
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