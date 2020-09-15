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15.09.2020 11:59
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Легковой автомобиль сгорел после ДТП на съезде с КАД на Дачный

Авария с пожаром затрудняет движение по южному участку кольцевой автодороги Петербурга утром 15 сентября. По словам очевидцев, из-за происшествия временно перекрыт съезд.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на съезде с внутреннего кольца КАД на Дачный проспект легковой автомобиль въехал сзади в Mercedes и загорелся. Информация о пострадавших уточняется.

По словам очевидца, съезд на Дачный временно перекрыт. Собирается пробка на внутреннем кольце.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На месте работают пожарные. Судя по кадрам с места ДТП, автомобиль сгорел полностью.

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