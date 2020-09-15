Банк «Россия» предложил выкупить у госбанков долги авиакомпании Utair

Банк «Россия» планирует выкупить долги авиаперевозчика Utair перед государственными кредиторами — Сбербанком, «Трастом» и ВЭБом. Об этом 15 сентября сообщает РБК со ссылкой на источники среди кредиторов компании. Банк, крупнейшим акционером которого называют Юрия Ковальчука, может сконцентрировать в кредитном портфеле займы Utair почти на 40 млрд рублей.



По данным источников издания, госбанки уже сейчас ведут переговоры о продаже своих долей в синдицированных кредитах. Если договоренности будут достигнуты, «Россия» сможет консолидировать долги Utair на 39 млрд рублей и станет ее крупнейшим кредитором (общая задолженность авиакомпании на конец 2019 года составляла 75,7 млрд рублей). В этом случае в залоге у банка окажется контрольный пакет акций авиаперевозчика — 50%+1 акция.