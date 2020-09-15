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15.09.2020 11:18
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Машину петербуржца сожгли на проспекте Энгельса. Пироман попал на видео

В Петербурге возбудили уголовное дело о поджоге автомобиля. О криминальном характере пожара свидетельствует видеозапись.

Автомобиль загорелся во дворе 132-го дома по проспекту Энгельса накануне ночью, стало известно «Фонтанке» 15 сентября. Местные жители увидели пылающий Opel Zafira и позвонили по 112.

Автомобиль попал в обзор уличной камеры наблюдения. Человеческая тень рядом с ним — тоже.

Фонтанка.ру

При пожаре машина выгорела частично. Никто не пострадал. Полиция возбудила уголовное дело по статье 167 УК «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

© Фонтанка.Ру

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