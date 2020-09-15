Машину петербуржца сожгли на проспекте Энгельса. Пироман попал на видео
В Петербурге возбудили уголовное дело о поджоге автомобиля. О криминальном характере пожара свидетельствует видеозапись.
Автомобиль загорелся во дворе 132-го дома по проспекту Энгельса накануне ночью, стало известно «Фонтанке» 15 сентября. Местные жители увидели пылающий Opel Zafira и позвонили по 112.
Автомобиль попал в обзор уличной камеры наблюдения. Человеческая тень рядом с ним — тоже.
Фонтанка.ру
При пожаре машина выгорела частично. Никто не пострадал. Полиция возбудила уголовное дело по статье 167 УК «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».