Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году будет рекордным за пять лет

Ожидаемый дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) возрастет до максимума за пять лет и составит 295 млрд рублей в 2021 году. Его покроют за счет использования остатков Пенсионного фонда на счетах Казначейства (335 млрд руб.), пишет 15 сентября РБК.



«Это будет крупнейший показатель с 2015 года, когда дефицит достиг 543,7 млрд рублей», — пишет издание. На это повлияли антикризисные меры правительства по поддержке бизнеса во время пандемии, которые было решено закрепить бессрочно.



Согласно проекту бюджета ПФР, в 2021 году трансферт из федерального бюджета в фонд составит 3,53 трлн рублей и сформирует 38% всех доходов фонда.

