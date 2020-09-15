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15.09.2020 09:45
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Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году будет рекордным за пять лет

Ожидаемый дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) возрастет до максимума за пять лет и составит 295 млрд рублей в 2021 году. Его покроют за счет использования остатков Пенсионного фонда на счетах Казначейства (335 млрд руб.), пишет 15 сентября РБК.

«Это будет крупнейший показатель с 2015 года, когда дефицит достиг 543,7 млрд рублей», — пишет издание. На это повлияли антикризисные меры правительства по поддержке бизнеса во время пандемии, которые было решено закрепить бессрочно.

Согласно проекту бюджета ПФР, в 2021 году трансферт из федерального бюджета в фонд составит 3,53 трлн рублей и сформирует 38% всех доходов фонда.

В 2019 году бюджет ПФР был профицитным (+153,9 млрд руб.), благодаря чему остатки на его счетах на 1 января 2020 года выросли до 343 млрд руб. В 2020 году действующим законом о бюджете ПФР запланирован дефицит в 209,2 млрд руб.

В 2022 году дефицит бюджета ПФР составит 94,8 млрд руб., в 2023 году ожидается профицит бюджета ПФР на уровне 52,5 млрд руб., следует из документа. Общие доходы Пенсионного фонда в 2021 году ожидаются на уровне 9,28 трлн руб., в 2022 году они возрастут до 9,97 трлн руб., в 2023 году — до 10,524 трлн руб.

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Комментарии (2)

f0ntan
Дефицит бюджета ПФР будет рекордным, потому что ПФР выплачивает не только пенсии пенсионерам, но и материнский капитал, и в этом году обладателям детей еще дважды по десятке, которые родители радостно потратили на смартфоны.
Alex000
Интересненько. Те, кто работал - и должен получать пенсию с того, что было в этот фонд перечислено - перечисляли-перечисляли, и тут нате вам - ДЕФИЦИТ ФОНДА. Перечисляйте нынешние, а вам потом тоже будет ДЕФИЦИТ ФОНДА, ну и прекрасные $100-$150 в качестве пенсии. Прекрасная пирамидка.
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