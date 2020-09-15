В России предложили ввести минимальную ставку почасовой оплаты труда

В России планируют обсудить предложение по введению минимального размера часовой ставки оплаты труда. Пункт включен в перечень предложений к проекту генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ на 2021-2023 годы.



Генеральное соглашение позволит определить основные направления работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), пишет 15 сентября ТАСС со ссылкой на «Известия», которые ознакомились с текстом документа.

