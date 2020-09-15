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15.09.2020 07:20
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В России предложили ввести минимальную ставку почасовой оплаты труда

В России планируют обсудить предложение по введению минимального размера часовой ставки оплаты труда. Пункт включен в перечень предложений к проекту генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ на 2021-2023 годы.

Генеральное соглашение позволит определить основные направления работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), пишет 15 сентября ТАСС со ссылкой на «Известия», которые ознакомились с текстом документа.

Отмечается, что минимальный размер часовой ставки может применяться «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь для работников с почасовой оплатой труда».

Проект соглашения планируется подготовить до конца октября.

В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, который координирует работу РТК, рассказали, что комментировать тему пока преждевременно.

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Комментарии (3)

Мужской Взгляд
Это, товарищ, уже не ваш зуб и даже не мой, это - его зуб..
dragvs
То, что США сделали уже почти век назад...
SlawaPiter
Она должна составлять 1/10 от почасовой оплаты Сечина.
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