В петербургских театрах отменили обязательную шахматную рассадку
Театры, цирки и концертные организации Петербурга отныне могут отказаться от обязательной шахматной рассадки в зале. Это следует из нового стандарта безопасной деятельности, согласованного для них управлением Роспотребнадзора по Петербургу. Документ опубликован 14 сентября на сайте Смольного.
Тем не менее, в документе говорится, что «при проведении культурно-досуговых или зрелищных мероприятий (концертов, представлений, спектаклей, и др.) на аренах, в выставочных залах, аудиториях, на иных территориях организаций количество посетителей рассчитывается при условии соблюдения социального дистанцирования».
Другие профилактические меры, в том числе ношение масок и измерение температуры, — также остаются.
Что касается кинотеатров, как пояснили «Фонтанке» участники рынка, их стандарт безопасности и был более мягким — садиться через одного не требовалось, если расстояние между сидениями было более метра.