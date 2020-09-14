В петербургских театрах отменили обязательную шахматную рассадку

Театры, цирки и концертные организации Петербурга отныне могут отказаться от обязательной шахматной рассадки в зале. Это следует из нового стандарта безопасной деятельности, согласованного для них управлением Роспотребнадзора по Петербургу. Документ опубликован 14 сентября на сайте Смольного.



Тем не менее, в документе говорится, что «при проведении культурно-досуговых или зрелищных мероприятий (концертов, представлений, спектаклей, и др.) на аренах, в выставочных залах, аудиториях, на иных территориях организаций количество посетителей рассчитывается при условии соблюдения социального дистанцирования».

