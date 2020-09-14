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14.09.2020 22:22
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В петербургских театрах отменили обязательную шахматную рассадку

Театры, цирки и концертные организации Петербурга отныне могут отказаться от обязательной шахматной рассадки в зале. Это следует из нового стандарта безопасной деятельности, согласованного для них управлением Роспотребнадзора по Петербургу. Документ опубликован 14 сентября на сайте Смольного.

Тем не менее, в документе говорится, что «при проведении культурно-досуговых или зрелищных мероприятий (концертов, представлений, спектаклей, и др.) на аренах, в выставочных залах, аудиториях, на иных территориях организаций количество посетителей рассчитывается при условии соблюдения социального дистанцирования».

Другие профилактические меры, в том числе ношение масок и измерение температуры, — также остаются.

Что касается кинотеатров, как пояснили «Фонтанке» участники рынка, их стандарт безопасности и был более мягким — садиться через одного не требовалось, если расстояние между сидениями было более метра.

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