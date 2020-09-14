Захарова: Пробы Навального из Германии являются условием для возбуждения уголовного дела

МИД России считает стремление Германии в дальнейшем проводить все запросы по ситуации с Алексеем Навальным через ОЗХО «уклонением от выяснения истины», а уголовное дело не будет возбуждено, пока Берлин не поделится данными об отравлении. Об этом 14 сентября заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Запрошенные пробы необходимы для завершения доследственной проверки, проводимой российскими правоохранительными органами по фактам заболевания и госпитализации А.Навального, срок которой был продлён до 20 сентября, — заявила Захарова. — Согласно российскому законодательству, она является непременным условием для возможного возбуждения уголовного дела, поскольку следов отравления по итогам обследования пациента врачами в Омске 21 и 22 августа обнаружено не было».

Власти Германии заявили, что отравление Навального — не вопрос двустороннего сотрудничества, и взаимодействие будет происходить по линии Организации по запрещению химического оружия. Между тем, после специалистов военного института бундесвера к выводу об интоксикации российского оппозиционера боевыми отравляющими веществами из группы «Новичок» пришли также эксперты Франции и Швеции.

Омские врачи анонимно рассказали Reuters, что тоже подозревали отравление, а приказ отпустить Навального на лечение в Германию якобы поступил из Кремля.