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14.09.2020 19:40
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33 года на карусели — группа НОМ отметит красивую дату концертом

Один из старейших коллективов Петербурга, группа НОМ, из-за коронавируса тоже имеет концертный «долг» перед поклонниками. «Неформальному объединению молодежи» уже 33 года — и пусть и не круглую, но красивую дату музыканты планировали отметить еще весной, однако лишь сентябрь дал такую возможность. Музыкальное торжество состоится 18 сентября в клубе «Морзе» (16+).

У именинников, кстати, есть подарок для гостей — весной этого года НОМ выпустил новый альбом. Релиз под названием «Веселая карусель» является переосмыслением песен из советских мультиков, но не только — на пластинке есть и новые авторские композиции.

В записи альбома приняли участие музыканты групп «Добраночь» и «АукцЫон», а гостем на концерте станет один из основателей Ном Александр Ливер (Дмитрий Тихонов). Музыкант прилетит на концерт из Женевы, где он уже 20 лет поет в хоре оперного театра.

НОМ — советская и российская группа, образованная в Ленинграде в 1986 году. Стиль музыки можно условно обозначить как ироничный рок и авангард.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

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