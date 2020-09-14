33 года на карусели — группа НОМ отметит красивую дату концертом
Один из старейших коллективов Петербурга, группа НОМ, из-за коронавируса тоже имеет концертный «долг» перед поклонниками. «Неформальному объединению молодежи» уже 33 года — и пусть и не круглую, но красивую дату музыканты планировали отметить еще весной, однако лишь сентябрь дал такую возможность. Музыкальное торжество состоится 18 сентября в клубе «Морзе» (16+).
У именинников, кстати, есть подарок для гостей — весной этого года НОМ выпустил новый альбом. Релиз под названием «Веселая карусель» является переосмыслением песен из советских мультиков, но не только — на пластинке есть и новые авторские композиции.
В записи альбома приняли участие музыканты групп «Добраночь» и «АукцЫон», а гостем на концерте станет один из основателей Ном Александр Ливер (Дмитрий Тихонов). Музыкант прилетит на концерт из Женевы, где он уже 20 лет поет в хоре оперного театра.
НОМ — советская и российская группа, образованная в Ленинграде в 1986 году. Стиль музыки можно условно обозначить как ироничный рок и авангард.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»