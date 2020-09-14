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14.09.2020 20:27
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«Зенит» вернулся на первое место благодаря победе над «Арсеналом»

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 7 тура чемпионата РПЛ против тульского «Арсенала», который прошел в Санкт-Петербурге в понедельник, 14 сентября. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 3:1.

Голы за «Зенит» забили Андрей Мостовой (25 минута), Артем Дзюба (31) и Александр Ерохин (86). У «Арсенала» отличился Юрий Ковалев (60).

автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

Отметим, что для Дзюбы гол в матче с «Арсеналом» стал 120-м в чемпионатах России. Лишь три футболиста опережают Дзюбу в списке – Дмитрий Кириченко (127 мячей за 377 игр), Александр Кержаков (139 мячей за 340 игр), «Ротора» Олег Веретенников (143 мяча за 274 игры).

Благодаря этой победе «Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч петербуржцы проведут 19 сентября против «Урала» в Екатеринбурге.

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