FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +15
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
14.09.2020 19:04
1
Печать

Смольный заплатит бизнесу за временное трудоустройство работников, находящихся под угрозой увольнения из-за пандемии

Комитет по труду и занятости Петербурга возместит работодателям расходы на временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения. Порядок предоставления субсидии описан в проекте постановления городского правительства, который опубликован на портале антикоррупционной экспертизы 14 сентября.

Как следует из документа, максимальный размер выплаты составит 15 763 рубля на одного работника в месяц. Субсидию можно получить не более, чем на три месяца.

Претендовать на поддержку смогут предприятия, на которых введен режим неполного рабочего времени, временно остановлены работы, сотрудников отправляют в отпуска без сохранения заработной платы, а также ведутся мероприятия по высвобождению работников. Об этом получатель субсидии должен уведомить службу занятости. Также он должен организовать временные рабочие места и частично оплатить работу сотрудников из своих средств. Кроме того, у работодателя не должно быть долгов по налогам, и он не может находиться под коронавирусными ограничениями.

Возмещать работодателям расходы на организацию временной занятости в условиях пандемии ранее предложило Министерство труда и социальной защиты РФ. Также ведомство выдвигало идею компенсировать частичную оплату труда при организации общественных работ для безработных.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

260860591
Работодателю интересно не терять ценные кадры, потому, что искать потом проблематично, но что-то подсказывает, что 15 763р., это даже близко не стоит к ценным кадрами. Может нолик забыли приписать к этой сумме?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний