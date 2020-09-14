Смольный заплатит бизнесу за временное трудоустройство работников, находящихся под угрозой увольнения из-за пандемии

Комитет по труду и занятости Петербурга возместит работодателям расходы на временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения. Порядок предоставления субсидии описан в проекте постановления городского правительства, который опубликован на портале антикоррупционной экспертизы 14 сентября.



Как следует из документа, максимальный размер выплаты составит 15 763 рубля на одного работника в месяц. Субсидию можно получить не более, чем на три месяца.



Претендовать на поддержку смогут предприятия, на которых введен режим неполного рабочего времени, временно остановлены работы, сотрудников отправляют в отпуска без сохранения заработной платы, а также ведутся мероприятия по высвобождению работников. Об этом получатель субсидии должен уведомить службу занятости. Также он должен организовать временные рабочие места и частично оплатить работу сотрудников из своих средств. Кроме того, у работодателя не должно быть долгов по налогам, и он не может находиться под коронавирусными ограничениями.

