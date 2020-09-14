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14.09.2020 18:24
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Пока прививка подействует. Эпидемиологи ждут повышения заболеваемости коронавирусом в ноябре

Замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, когда специалисты ожидают повышения заболеваемости COVID-19 в России.

Как сообщает 14 сентября сайт Стопкоронавирус.рф, для прогноза нужно понимание о том, на какой срок вакцина от коронавируса защищает человека от заражения. Пока врачи дают перспективу в минимум два месяца.

«Мы знаем, что гриппозная вакцина работает не более, чем полгода, максимум — 8 месяцев. <...> Должно минимум 2 месяца пройти. И как раз мы ожидаем очередное повышение заболеваемости в конце ноября, и тогда станет очевидно, своевременно сделанная прививка защищает или нет», — сказал он в понедельник в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

При этом с осени начинается определение уровня коллективного иммунитета в регионах страны, которое может спланировать дальнейшие противоэпидемические мероприятия.

С начала пандемии коронавируса в мире заразились более 29 млн человек, около 925 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 068 320 случаев заражения, выздоровели 878 700 человек, умерли 18 653.

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