«НеПлохие парни» откроют сезон в «Балтийском доме»

Премьера комедии Марка Камолетти «Боинг-Боинг» состоялась в 1960 году и с тех пор успела попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самая демонстрируемая французская пьеса, была переведена на несколько десятков языков и сыграна более 10 тысяч раз по всему миру. Театр «Балтийский дом» и режиссер Дмитрий Петрунь вот-вот вольются в это победное шествие.



Архитектор Жан-Мишель (Егор Лесников) хорош собой, обаятелен, любит роскошную жизнь и красивых женщин. Женщины тоже его любят, но до поры до времени даже не догадываются о существовании друг друга. Дело в том, что работают они стюардессами, и герой выстраивает расписание свиданий в соответствии с рабочим расписанием возлюбленных. Но однажды детально выверенная схема дает сбой, все девушки сходятся одновременно в одном месте, а жизнь Жан-Мишеля и его верного друга и наперсника Леонарда (Станислав Шапкин) влетает в зону турбулентности.

