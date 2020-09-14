FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +15
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
14.09.2020 17:54
0
Печать

«НеПлохие парни» откроют сезон в «Балтийском доме»

18 и 19 сентября в театре «Балтийский дом» пройдет премьера спектакля «НеПлохие парни» в постановке Дмитрия Петруня. (16+)

Фото: предоставлено театром

Премьера комедии Марка Камолетти «Боинг-Боинг» состоялась в 1960 году и с тех пор успела попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самая демонстрируемая французская пьеса, была переведена на несколько десятков языков и сыграна более 10 тысяч раз по всему миру. Театр «Балтийский дом» и режиссер Дмитрий Петрунь вот-вот вольются в это победное шествие.

Архитектор Жан-Мишель (Егор Лесников) хорош собой, обаятелен, любит роскошную жизнь и красивых женщин. Женщины тоже его любят, но до поры до времени даже не догадываются о существовании друг друга. Дело в том, что работают они стюардессами, и герой выстраивает расписание свиданий в соответствии с рабочим расписанием возлюбленных. Но однажды детально выверенная схема дает сбой, все девушки сходятся одновременно в одном месте, а жизнь Жан-Мишеля и его верного друга и наперсника Леонарда (Станислав Шапкин) влетает в зону турбулентности.

Начало в 19.00.

Наталия Эфендиева

Фото: предоставлено театром

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний