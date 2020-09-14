Как сообщает 14 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, вечером 8 сентября 2018 года подсудимый управлял автомобилем Hyundai Solaris, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он ехал по улице Одоевского от Наличной улицы в сторону проспекта КИМа. Было темно, шел дождь, но дорога была освещена и видимость не ограничена.

Василеостровский районный суд Петербурга огласил приговор по делу о ДТП с пешеходом, которое произошло в сентябре 2018 года. Тогда под колесами легкового автомобиля серьезно пострадал пешеход, а водитель машины оказался «под градусом».

Около 22:40, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу у дома 28 по улице Одоевского на скорости порядка 40 км/ч, автомобилист не пропустил шедшего по нему пешехода, выехал на «зебру» и сбил его. Потерпевший получил тяжелые травмы. Пройти медосвидетельствование автомобилист отказался.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Свою вину мужчина признал полностью и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и лишением прав на полтора года. Также с виновника взыскали 200 000 рублей в пользу потерпевшего и 36 676 рублей — в пользу ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования СПб».