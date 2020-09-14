Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» определился со стартовым составом на игру 7-го тура чемпионата РПЛ против тульского «Арсенала», которая пройдет в понедельник, 14 сентября, в Петербурге.
«Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Андрей Мостовой, Малком, Артем Дзюба (капитан команды), Сердар Азмун.
Запасные игроки: Даниил Одоевский, Александр Васютин, Данила Прохин, Юрий Жирков, Денис Терентьев, Даниил Шамкин, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Эмилиано Ригони.
Состав на #ЗенитАрсенал pic.twitter.com/PVmXggGBzY— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) September 14, 2020
Матч начнется в 18:30, игроки уже прибыли на стадион.
На месте! #ЗенитАрсенал pic.twitter.com/jhaacIqDid— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) September 14, 2020
Напомним, «Зенит» пока занимает третье место с 13 очками, отставая от лидирующего «Сочи» на два очка.