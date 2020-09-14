Петербуржца задержали за нападение на карету скорой. Он рвался к пациенту

Автомобиль скорой помощи подвергся нападению в центре Петербурга. Его атаковал молодой мужчина, который попытался ногами пробить путь к пациенту.



Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области 14 сентября, помощь наряда вневедомственной охраны медикам потребовалась в воскресенье. Около двух часов ночи они отрабатывали вызов у одного из домов по Загородному проспекту и столкнулись с активным сопротивлением.



«Сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который, по заявлению водителя, из хулиганских побуждений повредил боковую сдвижную дверь автомобиля скорой помощи», — уточнили в ведомстве.

