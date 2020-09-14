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14.09.2020 16:59
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Петербуржца задержали за нападение на карету скорой. Он рвался к пациенту

Автомобиль скорой помощи подвергся нападению в центре Петербурга. Его атаковал молодой мужчина, который попытался ногами пробить путь к пациенту.

Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области 14 сентября, помощь наряда вневедомственной охраны медикам потребовалась в воскресенье. Около двух часов ночи они отрабатывали вызов у одного из домов по Загородному проспекту и столкнулись с активным сопротивлением.

«Сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который, по заявлению водителя, из хулиганских побуждений повредил боковую сдвижную дверь автомобиля скорой помощи», — уточнили в ведомстве.

По информации «Фонтанки», нажать тревожную кнопку медиков вынудил 23-летний нетрезвый петербуржец. Он прорывался к знакомой, которую как раз осматривали в скорой. Требования впустить в салон сопровождал ударами ногами по двери. Мужчину передали в 28-й отдел полиции. Сумму ущерба от его разрушительности подсчитывают.

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