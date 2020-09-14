Гендиректор ЦСКА: переход Влашича в «Зенит» — это слухи

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о переходе полузащитника Николы Влашича в «Зенит». В интервью сайту Sport24 в понедельник, 14 августа, Бабаев подчеркнул, что это не более, чем слухи.
«Влашич мечтает перейти в клуб, который регулярно играет в Лиге чемпионов и, как ему кажется, будет более подходящим для карьерного роста. Сейчас Никола на сто процентов выкладывается за ЦСКА. Нет предпосылок говорить, что эти слухи влияют на игру Николы. Мы не впервые сталкиваемся с подобной ситуацией. В разное время уходили Вагнер, Думбия, Муса, Головин. Когда футболисту поступают интересные предложения для продолжения карьеры, клубу остаётся добиться хороших условий и защитить свои интересы экономически. У нас не было прецедентов, чтобы кто-то из игроков усиливал прямого соперника, хотя предложений было предостаточно. Смысла сейчас говорить на тему, не подкреплённую фактами, я не вижу», — цитирует Бабаева СМИ.
Ранее сообщалось, что «Зенит» увеличил предложение за Влашича до 40 млн евро, однако генеральный директор петербургской команды Александр Медведев также заявил, что эта информация не соответствует действительности.
Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году на правах аренды из «Эвертона». В 2019-м армейцы выкупили его у англичан за рекордные для себя 15,7 миллиона евро. В 73 матчах за ЦСКА Влашич забил 24 мяча и отдал 22 голевые передачи.