Макрон рассказал Путину о «Новичке» в анализах Навального

По словам Макрона, Франция «обеспокоена преступным деянием» в отношении оппозиционера. Французский лидер также призвал «пролить свет на обстоятельства» произошедшего с Навальным.

«Франция на основе собственного анализа поддерживает выводы нескольких своих европейских партнеров об отравлении [Алексея Навального] нервно-паралитическим веществом «Новичок», — говорится 14 сентября в заявлении Елисейского дворца.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, во время которых поднималась тема возможного отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

В Москве подтвердили состоявшийся разговор президентов России и Франции. Российский президент, как сообщается на сайте Кремля, отметил недопустимость голословных обвинений в адрес российской стороны. Он также напомнил, что Россия так и не получила материалов по делу Навального от Германии. При этом и Путин, и Макрон договорились «способствовать тому, чтобы определить параметры возможного взаимодействия с европейскими партнерами» по Навальному.

Ранее правительство Германии заявило, что независимая французская лаборатория нашла в организме Навального следы вещества из группы «Новичок».

Лаборатория бундесвера в Германии первой обнаружила у оппозиционера следы яда из группы «Новичок». После этого правительство ФРГ привлекло к изучению анализов политика Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и независимые лаборатории во Франции и Швеции.

Алексей Навальный до сих пор находится в немецкой клинике Charite, куда его отправили 22 августа. Немецкие врачи вывели его из комы.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому.