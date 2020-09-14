Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи. Они продлятся «столько, сколько нужно»
В Сочи стартовали переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом 14 сентября сообщает РИА Новости.
Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, встреча продлится «столько, сколько потребуется». Она проходит в сочинской резиденции президента РФ Бочаров Ручей.
Ранее сообщалось, что президенты собираются обсудить «ключевые вопросы развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества». Встреча пройдет в формате один на один, без делегаций и прессы. Не запланировано даже заявлений лидеров перед СМИ, об итогах переговорах должны сообщить в пресс-службе. Лукашенко говорил, что собирается «расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами».
Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская ранее заявила, что сожалеет, что Путин «решил вести диалог с диктатором, а не с народом» Белоруссии.