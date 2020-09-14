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14.09.2020 14:59
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Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи. Они продлятся «столько, сколько нужно»

В Сочи стартовали переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом 14 сентября сообщает РИА Новости.

Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, встреча продлится «столько, сколько потребуется». Она проходит в сочинской резиденции президента РФ Бочаров Ручей.

Ранее сообщалось, что президенты собираются обсудить «ключевые вопросы развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества». Встреча пройдет в формате один на один, без делегаций и прессы. Не запланировано даже заявлений лидеров перед СМИ, об итогах переговорах должны сообщить в пресс-службе. Лукашенко говорил, что собирается «расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами».

Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская ранее заявила, что сожалеет, что Путин «решил вести диалог с диктатором, а не с народом» Белоруссии.

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Комментарии (7)

DrDick
Встреча двух диктаторов, узурпировавших власть.
житель города П.
Стрёмно всё это... Но вечером буду смотреть шоу - большие Новости на Беларусь 24, одно удовольствие))
Печенеги и половцы
Над нашими И не бывает точек, таракан не в курсе
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