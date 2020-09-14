«За рулём был не Миша». Сестра Ефремова рассказала о несправедливом суде, бездарной защите и свидетелях-невидимках

Впечатлениями о судебном разбирательстве по делу Ефремова Анастасия поделилась в интервью «СтарХит» 14 сентября. Она полагает, что даже у хорошего адвоката не было шансов, однако Эльман Пашаев отнёсся к работе несерьёзно, бездарно построил защиту и «очень многое упустил».

Сестра актёра Михаила Ефремова Анастасия заявила, что защита по делу о смертельном ДТП была выстроена бездарно, а адвокат отнёсся к нему «спустя рукава». В результате в процесс якобы не допустили свидетелей, которым было что сказать.

«Спустя рукава, как-то даже небрежно отнесся к серьезнейшему процессу, — говорит Анастасия. — Ко мне, к примеру, подошла на приговоре женщина, которая сказала, что проезжала в момент ДТП мимо. И видела своими глазами, что за рулем был не Миша. Но человек же не может просто явиться в суд и сообщить все, что хочет. Она писала Пашаеву, он от нее отмахнулся, как от мухи, даже не вызвал».



По словам родственницы, Пашаев сам рассказал, что, помимо актёра, у него хватает других дел и командировок. Несконцентрированность на одном процессе, по её мнению, вылилась в недостаточную работу со свидетелями. Кроме женщины, которая «видела за рулём не Мишу», Анастасии якобы известны ещё три подобных случая.



Сам суд, по её мнению, был непередаваемо тяжел по своей несправедливости, надежды на более мягкий приговор лично у неё не было. «Мы будем идти до самого конца, который и положен юридически — в Верховный суд, Европейский и куда угодно. Будем бороться», — заверяет родственница.



Пока семья ждёт первого свидания в СИЗО и собирает посылки. Уже передали чай, сахар, сигареты, халву, колбасу. Члены Общественной наблюдательной комиссии рассказывали, что «передачки» актёру несут не только родные и друзья. Месячный лимит, по их словам, уже исчерпан.