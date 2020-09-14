«У нас нет вспышек и очагов инфекции». Минобрнауки рассказало об обучении в вузах в эпоху пандемии

По его словам, министерство во время коронавируса «в ежедневном режиме» мониторит ситуацию в российских учебных заведениях. Фальков заверил, что сейчас в России «нет вспышек и очагов инфекции ни в общежитиях, ни в университетах».

«На сегодняшний день из 724 гражданских вузов 719 организовали обучение в соответствии со всеми требованиями», — цитирует 14 сентября заявление Валерия Фалькова Telegtam-канал ведомства.

Глава Минобрнауки подчеркнул, что необходимо уделять внимание профилактике инфекции. «Средства для дезинфекции аудиторий и общежитий предполагается приобрести с помощью централизованной закупки либо через предоставление дополнительных средств помощи вузам», — считает Фальков. При этом он подчеркнул, что студенты не должны нести дополнительные расходы на приобретение масок.



Министр также рассказал, что иностранные студенты из «открытых стран» смогут приехать в РФ до конца сентября.

