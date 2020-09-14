Каршеринг «припарковался» на заборе и дорожном знаке на Манчестерской улице
ДТП с каршерингом мешает проезду у завода «Светлана» в Выборгском районе Петербурга днем 14 сентября. Автомобиль улетел в забор парковки.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Манчестерской улице, около дома 3в, автомобиль Nissan Qashqai каршерингового сервиса YouDrive вылетел с дороги и снес дорожный знак и забор парковки. В итоге машина повисла задней частью на стойке знака.
Со слов очевидцев, в ДТП есть и второй участник. «По центру дороги стоит вторая машина, видимо, решил с правого ряда налево уйти и выбил каршеринг», — пишет участник группы Алексей.
По данным «Яндекс.Пробок», в районе места ДТП на Манчестерской немного затруднено движение. «Фура на завод «Светлана», скорее всего, не зайдет», — добавляют очевидцы.