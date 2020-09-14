Эмчеэсовцы спасают даже картошку. В ЕАО затапливает участки, эвакуированы десятки людей
В Еврейской автономной области дамба не выдержала паводка, вода хлынула к домам.
Как сообщается 14 сентября в телеграм-канале МЧС России, эвакуированы 60 жителей села Ленинское, подтоплено 80 приусадебных участков. На месте работают 681 человек и 63 единицы техники.
Спасатели выяснили, что тело дамбы не повреждено, протекает дренажная труба под ним. К месту доставили железобетонную плиту, которой собираются перекрыть место протечки. Готовы четыре временных пункта размещения вместимостью 1520 человек. В своём ролике ведомство демонстрирует, как ведутся работы. Внимательные сотрудники МЧС спасают и бытовую технику, и урожай сельчан: картошку перетаскивают на чердак.
МЧС России
Прокурор области выехал в село. В связи с введением режима ЧС, по данным прокуратуры, открыта временная приёмная для граждан. «По результатам прокурорской проверки будет решен вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в произошедшем, в том числе рассмотрен вопрос о наличии в их действиях признаков уголовно наказуемого деяния», — цитирует сообщение прокуратуры издание EAOMedia.