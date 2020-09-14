Лекция врача: биохакинг — ересь или «новая медицина»?

Современная медицина работает по стандартам, по протоколам. Цель — лечить больного; она не занимается здоровыми. Но людям уже мало просто «вылечиться». Биохакинг зачастую — это, условно, лечение здорового, чтоб был еще здоровее — быстрее, выше, сильнее, умнее и жил дольше. И если врачи занимаются болезнями, то здоровыми людьми, так уж получилось, занимаются не врачи — а, например, представители «гаражной науки»: просчитывают, сколько и каких биодобавок принимать, как генетически редактировать мышцы и т.д. «Я считаю абсурдными попытки «управлять своей биохимией» в ручном режиме, опираясь на анализы крови. Даже квалифицированный врач с огромным трудом может трактовать изменения биохимических анализов у здорового человека», — писал Ярослав Ашихмин в одной из статей. При этом он не против биохакинга — но считает, что медицина должна обратить внимание на потребность здоровых людей стать совершеннее, иначе нишу займут профаны, а то и мошенники — что уже случалось.

