Лекция врача: биохакинг — ересь или «новая медицина»?
Лектор, терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин (он был и лечащим врачом Навального) определяет биохакинг так: «изменение здорового организма с помощью современных технологий и лекарств, нацеленное на улучшение его функционирования». Какими опасностями порой чреваты «улучшения», Ашихмин расскажет 16 сентября в лектории «Прямой речи». (18+)
Современная медицина работает по стандартам, по протоколам. Цель — лечить больного; она не занимается здоровыми. Но людям уже мало просто «вылечиться». Биохакинг зачастую — это, условно, лечение здорового, чтоб был еще здоровее — быстрее, выше, сильнее, умнее и жил дольше. И если врачи занимаются болезнями, то здоровыми людьми, так уж получилось, занимаются не врачи — а, например, представители «гаражной науки»: просчитывают, сколько и каких биодобавок принимать, как генетически редактировать мышцы и т.д. «Я считаю абсурдными попытки «управлять своей биохимией» в ручном режиме, опираясь на анализы крови. Даже квалифицированный врач с огромным трудом может трактовать изменения биохимических анализов у здорового человека», — писал Ярослав Ашихмин в одной из статей. При этом он не против биохакинга — но считает, что медицина должна обратить внимание на потребность здоровых людей стать совершеннее, иначе нишу займут профаны, а то и мошенники — что уже случалось.
Лекцию «Рациональный биохакинг: существует ли медицина для здоровых людей?» врач и советник гендиректора Фонда Международного медицинского кластера «Сколково» Ашихмин прочтет в Москве, но будет онлайн-трансляция. Смотрим 16 сентября в 19:30.
Александра Шеромова