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14.09.2020 12:43
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Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске отменили из-за коронавируса

Пандемия коронавируса сорвала планы по проведению чемпионата мира по хоккею с мячом. Как сообщает «Р-Спорт» в понедельник, 14 сентября, со ссылкой на министра спорта РФ Олега Матыцина, турнир, который должен был пройти в Иркутске с 5 по 11 октября, отменен. «Чемпионат мира по хоккею с мячом не состоится, потому что все международные соревнования на этот период отменены», — подчеркнул Матыцин.

Ранее из-за пандемии коронавируса от участия в турнире отказались сборные Швеции, Германии и США. Дальнейшая судьба соревнования не уточняется. Например, Олимпиада и чемпионат мира по футболу, которые должны были пройти в 2020 году, перенесены на 2021 год.

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Комментарии (1)

saan4o
Чемпионат Европы по футболу перенесён, а не Мира
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