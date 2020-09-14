Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске отменили из-за коронавируса

Пандемия коронавируса сорвала планы по проведению чемпионата мира по хоккею с мячом. Как сообщает «Р-Спорт» в понедельник, 14 сентября, со ссылкой на министра спорта РФ Олега Матыцина, турнир, который должен был пройти в Иркутске с 5 по 11 октября, отменен. «Чемпионат мира по хоккею с мячом не состоится, потому что все международные соревнования на этот период отменены», — подчеркнул Матыцин.



Ранее из-за пандемии коронавируса от участия в турнире отказались сборные Швеции, Германии и США. Дальнейшая судьба соревнования не уточняется. Например, Олимпиада и чемпионат мира по футболу, которые должны были пройти в 2020 году, перенесены на 2021 год.

