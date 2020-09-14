Неймара удалили за удар соперника в голову. Бразилец утверждает, что его обозвали «обезьяной»
Матч чемпионата Франции по футболу «ПСЖ» — «Марсель» (0:1), прошедший в минувшее воскресенье, 14 сентября, завершился конфликтом и обвинениями в расизме. В конце встречи судья удалил пятерых игроков, включая нападающего «ПСЖ» Неймара.
Потасовка началась после того, как бывший зенитовец Леандро Паредес из «ПСЖ» жестко сбил соперника с ног. Рефери последовательно показал красные карточки, которые означали автоматические удаления, Паредесу, Левену Курзаву («ПСЖ»), а также футболистам «Марселя» Жордану Амави и Дарио Бенедетто.
После консультации с видеоассистентами судья дополнительно удалил Неймара. Как оказалось, бразилец ударил защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса сзади кулаком по голове.
Вот за этот удар соперника по голове удалили Неймара 🔴— Матч ТВ (@MatchTV) September 13, 2020
Как тебе поступок бразильца? 😠https://t.co/kR4jhHHwcp pic.twitter.com/QZKhBdCjQx
Позже Неймар написал в твиттере, что не жалеет о своем поступке, потому что Гонсалес спровоцировал его оскорблениями на расовой почте. В частности, футболист «Марселя» якобы обозвал лидера «ПСЖ» обезьяной.
«Жалею только о том, что не ударил этого урода по лицу», — подчеркнул Неймар.
В свою очередь, Альваро Гонсалес также в твиттере опроверг все обвинения соперника.
«Расизму нет места. У меня чистая карьера. Я изо дня в день находился рядом с коллегами и товарищами по команде. Иногда нужно учиться проигрывать и принимать поражение на поле. Невероятные три очка. Вперед, «Марсель», спасибо, семья», — написал Гонсалес.
Напомним, что Неймару часто предъявляют претензии за симуляцию нарушений. Например, его многочисленные падения на пустом месте во время выступлений за сборную Бразилии на чемпионате мира в 2018 году стали причиной для десятков мемов в социальных сетях.
Уже после окончания турнира журналисты посчитали, что Неймар за четыре матча мундиаля провалялся на газоне почти 14 минут.