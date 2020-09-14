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14.09.2020 12:24
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Неймара удалили за удар соперника в голову. Бразилец утверждает, что его обозвали «обезьяной»

Матч чемпионата Франции по футболу «ПСЖ» — «Марсель» (0:1), прошедший в минувшее воскресенье, 14 сентября, завершился конфликтом и обвинениями в расизме. В конце встречи судья удалил пятерых игроков, включая нападающего «ПСЖ» Неймара.

Потасовка началась после того, как бывший зенитовец Леандро Паредес из «ПСЖ» жестко сбил соперника с ног. Рефери последовательно показал красные карточки, которые означали автоматические удаления, Паредесу, Левену Курзаву («ПСЖ»), а также футболистам «Марселя» Жордану Амави и Дарио Бенедетто.

После консультации с видеоассистентами судья дополнительно удалил Неймара. Как оказалось, бразилец ударил защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса сзади кулаком по голове.

Позже Неймар написал в твиттере, что не жалеет о своем поступке, потому что Гонсалес спровоцировал его оскорблениями на расовой почте. В частности, футболист «Марселя» якобы обозвал лидера «ПСЖ» обезьяной.

«Жалею только о том, что не ударил этого урода по лицу», — подчеркнул Неймар.

В свою очередь, Альваро Гонсалес также в твиттере опроверг все обвинения соперника.

«Расизму нет места. У меня чистая карьера. Я изо дня в день находился рядом с коллегами и товарищами по команде. Иногда нужно учиться проигрывать и принимать поражение на поле. Невероятные три очка. Вперед, «Марсель», спасибо, семья», — написал Гонсалес.

Напомним, что Неймару часто предъявляют претензии за симуляцию нарушений. Например, его многочисленные падения на пустом месте во время выступлений за сборную Бразилии на чемпионате мира в 2018 году стали причиной для десятков мемов в социальных сетях.

Уже после окончания турнира журналисты посчитали, что Неймар за четыре матча мундиаля провалялся на газоне почти 14 минут.

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Комментарии (2)

f0ntan
Оскорбление уродом, что прозвучало от Неймара, еще более оскорбительно, чем оскорбление обезьяной. Обезьяны - милые веселые животные. А уроды есть уроды. В оскорблении уродом нет расовой почвы?
hal9000
А за такой удар он не просто обезьяна а Трусливая обезьяна..)..ну эт не расизм а прост констатация факта...в зоопарке так обезьяны низкоранговые нападают...)
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