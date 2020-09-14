Потасовка началась после того, как бывший зенитовец Леандро Паредес из «ПСЖ» жестко сбил соперника с ног. Рефери последовательно показал красные карточки, которые означали автоматические удаления, Паредесу, Левену Курзаву («ПСЖ»), а также футболистам «Марселя» Жордану Амави и Дарио Бенедетто.

Матч чемпионата Франции по футболу «ПСЖ» — «Марсель» (0:1), прошедший в минувшее воскресенье, 14 сентября, завершился конфликтом и обвинениями в расизме. В конце встречи судья удалил пятерых игроков, включая нападающего «ПСЖ» Неймара.

После консультации с видеоассистентами судья дополнительно удалил Неймара. Как оказалось, бразилец ударил защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса сзади кулаком по голове.

Вот за этот удар соперника по голове удалили Неймара 🔴 Как тебе поступок бразильца? 😠 https://t.co/kR4jhHHwcp pic.twitter.com/QZKhBdCjQx

Позже Неймар написал в твиттере, что не жалеет о своем поступке, потому что Гонсалес спровоцировал его оскорблениями на расовой почте. В частности, футболист «Марселя» якобы обозвал лидера «ПСЖ» обезьяной.



«Жалею только о том, что не ударил этого урода по лицу», — подчеркнул Неймар.



В свою очередь, Альваро Гонсалес также в твиттере опроверг все обвинения соперника.



«Расизму нет места. У меня чистая карьера. Я изо дня в день находился рядом с коллегами и товарищами по команде. Иногда нужно учиться проигрывать и принимать поражение на поле. Невероятные три очка. Вперед, «Марсель», спасибо, семья», — написал Гонсалес.



Напомним, что Неймару часто предъявляют претензии за симуляцию нарушений. Например, его многочисленные падения на пустом месте во время выступлений за сборную Бразилии на чемпионате мира в 2018 году стали причиной для десятков мемов в социальных сетях.

