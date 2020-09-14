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14.09.2020 12:19
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За полгода на улицы Петербурга вылили 7,7 тысячи цистерн жавелевой воды

Об уборке улиц Петербурга за прошедшую неделю и за период с конца марта отчитался 14 сентября городской комитет по благоустройству.

С начала введения режима повышенной готовности все дороги, находящиеся в ведении комитета, многократно обрабатывались с применением дезинфицирующих средств. К 14 сентября, то есть почти за полгода, израсходовано 108 147 кубометров рабочего раствора гипохлорита натрия. Также обрабатывались павильоны ожидания транспорта, на них затрачено 2 028 кубометров. Этот раствор, содержащий до 95% активного хлора, называется также «лабарракова вода» или «жавелевая вода» и является одним из основных компонентов хлорки. Если цистерна на базе КамАЗа имеет объём 14 кубометров, получается, что на дороги ушло 7724 таких цистерны, а на остановки — 144.

За неделю, с 7 по 13 сентября, магистрали и тротуары в Петербурге мыли и чистили ежедневно в среднем 456 единиц техники и более тысячи дворников. Использованы 35 681 кубометр воды и 29 литров специального шампуня. Отдельная цифра для выходных — 10 224 кубометра воды и 12 литров шампуня. Мусора и смёта на улицах за неделю набралось 2 174 тонны, за выходные — 635 тонн.

Сегодня, 14 сентября, город приводят в порядок 520 машин комитета и 1 107 дворников.

Фото: Комитет по благоустройству / vk.com/kb_spb

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Комментарии (6)

Ma-260802031
Видимо, не удалось попилить денег на соли зимой из-за отсутствия снега, вот теперь нагоняют.
Агроном аэродрома
Хлор? Не, не поможет. Зарином надо. Или фосгеном.
Balamut
Судя по железной логике Администрации СПб - covid размножается на асфальтовых дорогах, а попадает туда от шин автомобилей и велосипедов... А мертвые голуби и воробьи по всему городу это от птичьего гриппа наверное....
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