Об уборке улиц Петербурга за прошедшую неделю и за период с конца марта отчитался 14 сентября городской комитет по благоустройству.

С начала введения режима повышенной готовности все дороги, находящиеся в ведении комитета, многократно обрабатывались с применением дезинфицирующих средств. К 14 сентября, то есть почти за полгода, израсходовано 108 147 кубометров рабочего раствора гипохлорита натрия. Также обрабатывались павильоны ожидания транспорта, на них затрачено 2 028 кубометров. Этот раствор, содержащий до 95% активного хлора, называется также «лабарракова вода» или «жавелевая вода» и является одним из основных компонентов хлорки. Если цистерна на базе КамАЗа имеет объём 14 кубометров, получается, что на дороги ушло 7724 таких цистерны, а на остановки — 144.