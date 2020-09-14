FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +15
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
14.09.2020 10:08
13
Печать

Сына директора Эрмитажа назначили зампредом комитета по культуре

Председатель комитета по культуре Константин Сухенко подписал приказ о назначении Бориса Михайловича Пиотровского на должность своего первого заместителя. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 14 сентября 2020 года.

На этом посту он сменил Александра Воронко, работавшего на этой должности порядка пяти лет.

К работе новый зам приступил с понедельника. Он будет курировать музеи, театры и концертные организации.

Как отмечает пресс-служба, решение о назначении принял губернатор Петербурга Александр Беглов.

Борис Михайлович Пиотровский — младший сын директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Больше десяти лет назад он основал издательство АРКА, которое специализируется на интеллектуальных бестселлерах, пособиях по искусству и культурологии, музейных азбуках и тематических сборниках. Он стал основателем проекта Hermitage.VR «Эрмитаж. Погружение в историю»:. документально-игрового фильма в формате виртуальной реальности, благодаря которому посетители могут отравиться в путешествие по прошлому Эрмитажа в компании актера Константина Хабенского.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

Зачем иметь достижения в профессиональной сфере, быть культурным человеком или хотя бы мочь грамотно излагать свои мысли? Достаточно иметь фамилию Пиотровский и тогда тебя возьмут одним из учредителей в издательство и даже в комитет по культуре. Теперь очевидно город ждут перформансы с участием интеллектуала шнурова и других приятелей Пиотровского-младшего. Очень удобно быть такой богемной оппозицией и при этом находиться поближе к государственному бюджету. Удивительное время, совсем дно наверх проступает. Зазеркалье
AKM
Лет 10 назад была история, что какой-то добрый человек позвонил в полицию и сказал, что в какой-то подворотне лежат экспонаты из Эрмитажа. Полиция приехала, действительно, лежали какие-то вазы с инвентарными номерами. При этом по описи Эрмитажа все вазы числились на месте. Дело как-то замяли...
263172771
Какая бессовестная рожа... Интересно, предки этих двух, в блокаду людей ели?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний