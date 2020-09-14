Сына директора Эрмитажа назначили зампредом комитета по культуре

Председатель комитета по культуре Константин Сухенко подписал приказ о назначении Бориса Михайловича Пиотровского на должность своего первого заместителя. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 14 сентября 2020 года.
На этом посту он сменил Александра Воронко, работавшего на этой должности порядка пяти лет.
К работе новый зам приступил с понедельника. Он будет курировать музеи, театры и концертные организации.
Как отмечает пресс-служба, решение о назначении принял губернатор Петербурга Александр Беглов.
Борис Михайлович Пиотровский — младший сын директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Больше десяти лет назад он основал издательство АРКА, которое специализируется на интеллектуальных бестселлерах, пособиях по искусству и культурологии, музейных азбуках и тематических сборниках. Он стал основателем проекта Hermitage.VR «Эрмитаж. Погружение в историю»:. документально-игрового фильма в формате виртуальной реальности, благодаря которому посетители могут отравиться в путешествие по прошлому Эрмитажа в компании актера Константина Хабенского.