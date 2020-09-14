На Васильевском острове обокрали квартиру торговца. Пропали часы и золото на 2 миллиона

Вор пробрался в квартиру на улице Одоевского в Петербурге, пока хозяин уехал на выходные. Пропали украшения, дорогие часы и деньги.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), к утру 14 сентября оперативники разыскивают неизвестного, который наследил в квартире на 5 этаже 28 дома по улице Одоевского. 47-летний хозяин вернулся домой к четырем часам дня 13 сентября, отсутствовал он с 11 числа. Как вору удалось попасть в жилище — пока однозначно сказать нельзя, он оставил не только отпечатки пальцев, но и отвертку. Как перечислил владелец бизнеса по розничной продаже продуктов и алкоголя, пропали примерно 800 тысяч рублей, 7 наручных часов различных люксовых марок, кольца, серьги и браслеты, в основном золотые и с бриллиантами.

