Утренние пробки: неловкие автолюбители остановили трамваи и автобусы на Садовой
Загруженность дорог Петербурга утром 14 сентября достигла, по оценке «Яндекса», 6 баллов, что для осенне-зимнего периода является обычным показателем.
Сервис зафиксировал две необычные пробки, обе на въезд в город:
- 8:27 — Мурманское шоссе от поворота на Озерки до АЗС «Несте», в пробке длиной 4,5 км можно потерять 1 час 1 минуту, что на 51 минуту больше обычного.
- 8:18 — Колтушское шоссе от перекрёстка с Воейковским шоссе до Мурманского шоссе, в пробке длиной 4,7 км можно потерять 1 час 3 минуты, что на 52 минуты больше обычного.
На юге КАД таких длинных пробок, как на прошлой неделе, сегодня нет.
В городе пробки местами создают ДТП. Так, на Садовой улице у пересечения с улицей Ломоносова на трамвайных путях столкнулись две легковые машины, сообщает корреспондент «Фонтанки». Судя по всему, никто не пострадал. Копится пробка из автобусов и трамваев, им место аварии не объехать.
На Каменноостровском проспекте сразу два небольших ДТП случилось в одном месте, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».