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14.09.2020 09:00
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На кладбище во Владивостоке разрыли несколько могил и раскидали памятники. В мэрии объяснили, что случилось

Разрытые могилы, поваленные памятники и разломанные куски гробов обнаружили на Лесном кладбище во Владивостоке. Администрация города 14 сентября объяснила, что случилось.

Видеозапись, на которой видны вскрытые захоронения, появилась в Сети накануне. На поваленных памятниках видны только фамилии и номер, что указывает на погребение невостребованных и неопознанных тел. В комментариях люди предположили, что на кладбище орудовали вандалы, другие высказали мысль, что места готовят под другие захоронения.

В мэрии города объяснили случившееся необходимостью провести процедуру опознания.

«К сожалению, у нас есть невостребованные тела, которые хоронят городские службы. Спустя какое-то время находятся родственники и проводится эксгумация. Такие мероприятия есть, и от этого никуда не деться. Близкие могут захоронить его в прежнее место либо же перезахоронить. Это случается, если тело забирают в другой регион либо у родственников есть семейные захоронения. Также проводится эксгумация для определения личности человека и поиска его родственников. Если они не находятся, тела возвращают на прежнее место», — уточнили в мэрии Владивостока ИА PrimaMedia.

В мэрии рассказали, что за недавнее время провели три эксгумации. Одно из тел забрали родственники, другие вернут обратно. Мероприятия по благоустройству уже проведены, добавили чиновники.

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