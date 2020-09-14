На кладбище во Владивостоке разрыли несколько могил и раскидали памятники. В мэрии объяснили, что случилось

Видеозапись, на которой видны вскрытые захоронения, появилась в Сети накануне. На поваленных памятниках видны только фамилии и номер, что указывает на погребение невостребованных и неопознанных тел. В комментариях люди предположили, что на кладбище орудовали вандалы, другие высказали мысль, что места готовят под другие захоронения.

В мэрии города объяснили случившееся необходимостью провести процедуру опознания.

«К сожалению, у нас есть невостребованные тела, которые хоронят городские службы. Спустя какое-то время находятся родственники и проводится эксгумация. Такие мероприятия есть, и от этого никуда не деться. Близкие могут захоронить его в прежнее место либо же перезахоронить. Это случается, если тело забирают в другой регион либо у родственников есть семейные захоронения. Также проводится эксгумация для определения личности человека и поиска его родственников. Если они не находятся, тела возвращают на прежнее место», — уточнили в мэрии Владивостока ИА PrimaMedia.



В мэрии рассказали, что за недавнее время провели три эксгумации. Одно из тел забрали родственники, другие вернут обратно. Мероприятия по благоустройству уже проведены, добавили чиновники.

