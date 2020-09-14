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14.09.2020 08:35
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Подъем воды в Неве превратил петербуржцев в скалолазов, а на Крюковом канале автомобиль делал странное

Подъём воды в реках и каналах Петербурга в воскресенье, 13 сентября, сподвиг некоторых горожан на необычную активность.

Гуляющие вокруг Петропавловской крепости граждане осваивали азы скалолазания, чтобы пробраться вдоль стены, подмываемой Невой.

Нечто более странное происходило на спуске набережной Крюкова канала: там автомобиль в течение 2-3 минут заезжал в воду и выезжал из неё. «Пытался стать амфибией, - шутит очевидец Николай в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». - Но невские воды не приняли кроссовер, и он встал на аварийку».

Среди массы шуток по поводу того, что именно и с каких мест смывал водитель, есть рациональные предположения: «Он либо защиту картера мыл от масла или ещё чего, либо гидроудар хотел поймать, либо для страховой, либо гарантийку. Были дожди, возможно, нужна капиталка, а хочет по гарантии».

Напомним, вчера в Петербурге из-за сильного ветра закрывали дамбу. Такого серьёзного ущерба, как 10 сентября, воскресный ветер не нанёс.

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