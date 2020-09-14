В Кемеровской области произошло обрушение в шахте, в которой находились 95 горняков. Один человек найден погибшим

В Кузбассе рухнула кровля в штреке на шахте «Чертинская-Коксовая», погиб один человек и один пропал без вести. Об этом 14 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.



По данным источника, в момент обрушения в шахте находилось 95 человек, 87 вышли, шесть человек остались на обслуживании жизнеобеспечения шахты. Известно об одном погибшем, еще с одним горняком потеряна связь.



На месте работают горноспасатели.