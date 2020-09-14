В Кемеровской области произошло обрушение в шахте, в которой находились 95 горняков. Один человек найден погибшим
В Кузбассе рухнула кровля в штреке на шахте «Чертинская-Коксовая», погиб один человек и один пропал без вести. Об этом 14 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным источника, в момент обрушения в шахте находилось 95 человек, 87 вышли, шесть человек остались на обслуживании жизнеобеспечения шахты. Известно об одном погибшем, еще с одним горняком потеряна связь.
На месте работают горноспасатели.
Как следует из информации, размещенной на сайте ООО «ММК-Уголь», шахта «Чертинская-Коксовая» (бывшая «Чертинская-1», «Чертинская»), была построена в 1946 году с проектной мощностью 1 миллион тонн угля в год и сдана в эксплуатацию в 1952 году. Шахта расположена в центральной и северо-западной частях Чертинского каменноугольного месторождения, в Беловском геолого-экономическом районе Кузбасса. С 2002 года ООО «Шахта Чертинская-Коксовая» входила в состав ОАО «Белон», с 2010 года и по настоящее время в собственности ПАО «ММК».