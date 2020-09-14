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14.09.2020 07:17
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Новую неделю ветреный Петербург встречает тепло и без дождя

После штормов Санкт-Петербург встречает новую рабочую неделю благожелательно – тепло и без слёз. Правда, ветреная погода сохраняется. Завтра дожди вернутся, но не сильные.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 сентября существенных осадков не ожидается, ветер западный, северо-западный умеренный, порывы до сильного. Днём воздух прогреется до 14-16 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, 14 сентября в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, без осадков. Самое холодное 14 сентября зафиксировано в 1993 году, плюс 2, а самое тёплое – в 1998 году, плюс 24 градуса, напоминает «Яндекс».

15 сентября синоптики обещают небольшой кратковременный дождь и умеренный ветер, 14-16 градусов тепла. 16 сентября умеренными будут и дождь, и ветер, температура чуть выше – 15-17 градусов.

Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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