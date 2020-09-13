В Петербурге водитель «Мерседеса» с номерами О...ВО подставился под каршеринг и сбежал
В Петербурге ГАИ ищет сбежавшего с места ДТП водителя. Он подставил свой «Мерседес» под серьезный удар каршеринга.
Как стало известно «Фонтанке», авария случилось около половины девятого вечера 13 сентября на пересечении Шуваловского проспекта и Парашютной улицы, по которой с приличной скоростью несся «Ниссан» каршеринговой компании YouDrive. Ему наперерез выполз «Мерседес» с номерами О...ВО. Энергию встречи машин передает видеозапись.
По данным «Фонтанки», водитель «Мерседеса» не стал ждать полицейских и сбежал. На ДТП приехала скорая помощь, арендатор «Ниссана» от госпитализации отказался.