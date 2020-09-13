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13.09.2020 23:21
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В Петербурге водитель «Мерседеса» с номерами О...ВО подставился под каршеринг и сбежал

В Петербурге ГАИ ищет сбежавшего с места ДТП водителя. Он подставил свой «Мерседес» под серьезный удар каршеринга.

Как стало известно «Фонтанке», авария случилось около половины девятого вечера 13 сентября на пересечении Шуваловского проспекта и Парашютной улицы, по которой с приличной скоростью несся «Ниссан» каршеринговой компании YouDrive. Ему наперерез выполз «Мерседес» с номерами О...ВО. Энергию встречи машин передает видеозапись.

По данным «Фонтанки», водитель «Мерседеса» не стал ждать полицейских и сбежал. На ДТП приехала скорая помощь, арендатор «Ниссана» от госпитализации отказался.

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Комментарии (5)

magellan
Что за ГАИ?
Yourock
Сколько нужно мозгов иметь, чтобы логотип на светофоры наложить ?
Olen
В Москве уже давно отучили за стоп-линию выезжать на красный, поворачивать с другого ряда, парковаться где и как попало.
Один московский знакомый жаловался на штраф за парковку в 200 тыс, потому-что авто оформлено на юр. лицо.
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