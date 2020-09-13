Осенью мобильная связь в России может подорожать еще на 5-7%. Изменение тарифов «замаскируют» урезанием функций

До конца года мобильная связь может подорожать еще на 5–7%, сообщила 13 сентября газета «Известия» со ссылкой экспертов.

По данным издания, осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями. Такая хитрость не даст абонентам четкого понимания об уровне подорожания. В Федеральной антимонопольной службе считают уже состоявшийся рост цен обоснованным, а вот оснований для нового не видят.

В среднем цены на услуги связи операторов растут на 15% в год с 2014-го, и 2020-й не станет исключением, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. При этом операторы практикуют выборочный подход: например, увеличивают тарифы в более экономически благополучных регионах. По его словам, половину этого роста операторы уже отыграли. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков оценил предстоящее осеннее подорожание в 5%, а общегодовое в 12-15%.