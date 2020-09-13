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13.09.2020 12:40
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Алкоголь вдохновил работника петербургского метрополитена «всех взорвать». Полиция пришла к нему раньше, чем он к ней

Монтёр путей петербургского метрополитена, отдыхая после окончания рабочей недели, выпил лишнего и решил позвонить в полицию. По телефону около 3 часов ночи 12 сентября он сообщил, что собирается «всех взорвать» в отделе №74 по Красносельскому району и повесил трубку.

Как стало известно «Фонтанке» 13 сентября, прийти по адресу мужчина не успел. Через 20 минут после брошенного обещания у него в квартире на улице Олеко Дундича, 19, оказался наряд полиции. Взрывных устройств на месте, как и в офисе ГУ МВД на улице Доблести, обнаружено не было.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело, мужчину поместили в изолятор временного содержания.

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