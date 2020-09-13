Алкоголь вдохновил работника петербургского метрополитена «всех взорвать». Полиция пришла к нему раньше, чем он к ней

Монтёр путей петербургского метрополитена, отдыхая после окончания рабочей недели, выпил лишнего и решил позвонить в полицию. По телефону около 3 часов ночи 12 сентября он сообщил, что собирается «всех взорвать» в отделе №74 по Красносельскому району и повесил трубку.

Как стало известно «Фонтанке» 13 сентября, прийти по адресу мужчина не успел. Через 20 минут после брошенного обещания у него в квартире на улице Олеко Дундича, 19, оказался наряд полиции. Взрывных устройств на месте, как и в офисе ГУ МВД на улице Доблести, обнаружено не было.