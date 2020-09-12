Конором Макгрегором вновь интересуется полиция. Бойца обвиняют в демонстративном поведении сексуального характера
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор задержан полицией Корсики за непристойное поведение. Об этом 12 сентября сообщает AFP со ссылкой представителей закона.
#BREAKING #UFC's Conor McGregor arrested in Corsica for indecent exposure, a local court tells @AFP— AFP Sport English (@AFP_Sport) September 12, 2020
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Макгрегору вменяют демонстративное поведение сексуального характера. Жалоба на него поступила 10 сентября, когда боец отдыхал на Корсике. Более никакие детали не разглашаются.
Конор Макгрегор известен своим взрывным характером и эпатажем. В ноябре 2019 года, например, он был осужден за избиение пожилого мужчины в Дублине. После встречи с ирландцем пострадавший испытывал проблемы со зрением и не выходил неделю из дома. Тогда боец отделался штрафом.
В июне 2020 года Макгрегор объявил о завершении карьеры. Уже в третий раз. Один из самых популярных бойцов UFC провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).
Осенью 2018 года Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в титульном поединке.