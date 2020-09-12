Конором Макгрегором вновь интересуется полиция. Бойца обвиняют в демонстративном поведении сексуального характера

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор задержан полицией Корсики за непристойное поведение. Об этом 12 сентября сообщает AFP со ссылкой представителей закона.

Макгрегору вменяют демонстративное поведение сексуального характера. Жалоба на него поступила 10 сентября, когда боец отдыхал на Корсике. Более никакие детали не разглашаются.



Конор Макгрегор известен своим взрывным характером и эпатажем. В ноябре 2019 года, например, он был осужден за избиение пожилого мужчины в Дублине. После встречи с ирландцем пострадавший испытывал проблемы со зрением и не выходил неделю из дома. Тогда боец отделался штрафом.

