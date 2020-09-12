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12.09.2020 20:00
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Конором Макгрегором вновь интересуется полиция. Бойца обвиняют в демонстративном поведении сексуального характера

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор задержан полицией Корсики за непристойное поведение. Об этом 12 сентября сообщает AFP со ссылкой представителей закона.

Макгрегору вменяют демонстративное поведение сексуального характера. Жалоба на него поступила 10 сентября, когда боец отдыхал на Корсике. Более никакие детали не разглашаются.

Конор Макгрегор известен своим взрывным характером и эпатажем. В ноябре 2019 года, например, он был осужден за избиение пожилого мужчины в Дублине. После встречи с ирландцем пострадавший испытывал проблемы со зрением и не выходил неделю из дома. Тогда боец отделался штрафом.

В июне 2020 года Макгрегор объявил о завершении карьеры. Уже в третий раз. Один из самых популярных бойцов UFC провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

Осенью 2018 года Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в титульном поединке.

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