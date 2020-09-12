Турция отказалась помогать России с делом утонувшей Алисы из Петербурга

«Недавно из МИД Турции в адрес Российской Федерации поступил ответ на запрос Следственного комитета РФ об оказании международной правовой помощи, в котором было отказано в оказании какого-либо содействия на основании статьи Конвенции об оказании помощи по уголовным делам, которая позволяет запрашиваемому государству отказывать в ней, если оно считает, что его гражданина преследуют по политическим мотивам либо расследование угрожает суверенитету этого государства», - сообщает 12 сентября ТАСС со ссылкой на адвокатов семьи.

В издании уточнили, что директор турецкого отеля в Бодруме, где погибла 12-летняя Алиса, не признал вины в суде. И попытался все свести к конструктиву горки, произведенной в 2002 году и перед началом сезона принятой без замечаний государственными органами. Другой обвиняемый - техник-электрик также заявил, что не является спасателем, а только отвечает за его техническое состояние.

Напомним, что СК РФ еще в июне обвинил Турцию в препятствовании расследованию гибели российских туристов.

Алиса из Петербурга утонула в бассейне в Бодруме 18 августа 2019 года. Ее руку засосало в трубу слива, девочка не могла освободиться и долго пробыла под водой. Она впала в кому, из которой не вышла. Всего в Турции за прошлый год погибли около 90 россиян.