Правительство выделит дополнительные 35 млрд рублей на пособия по безработице

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении ещё 35 миллиардов рублей на пособия по безработице. Об этом 12 сентября сообщается на сайте кабмина.



Ранее сообщалось, что правительство предоставит порядка 20 миллиардов рублей регионам для выплат безработным.



«На выплату пособий по безработице направят ещё 35,3 миллиардов рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении.



До 31 августа на эти цели было потрачено 109,4 миллиарда рублей, это более 83% от предусмотренных в бюджете средств. Чтобы предотвратить невыплаты, принято решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки.

