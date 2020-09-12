Культуролог расскажет, как унитаз может быть искусством

Художник Бэнкси, коротая карантин, сделал свой унитаз арт-объектом. Но он был не первым — 15 сентября в лекции «WC Art, или Унитаз как искусство» помянут и Тулуз-Лотрека, и Малевича и даже Трампа. 12+



В 2004 году художники и деятели британского арт-рынка назвали пять наиболее влиятельных произведений ХХ века. На первой строчке (опередив работы Пикассо, Уорхола, Матисса) оказался почти столетний на тот момент «Фонтан» Дюшана. Фонтаном художник назвал писсуар. Тема интересная, благодарная: художники воплощали унитазы в картоне, в дереве, в хлопке. В музее Гуггенхайма функционировал унитаз из 18-каратного золота работы итальянского художника Маурицио Каттелана, причем по двойному назначению: тысячи человек отстояли в очереди, чтобы и полюбоваться и, назовем это так, приобщиться к искусству. В одной из гостиниц Дональда Трампа тоже есть золотой унитаз — вероятно, президент США тоже в душе большой художник.

