FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +14
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
12.09.2020 14:32
4
Печать

Ракета частной американской компании Astra упала после запуска. Илон Маск подбодрил конкурентов

Первый запуск ракеты частного американского производителя Astra закончился неудачей. Падение Rocket 3.1 попало на любительскую съемку.

Ракета стартовала с космодрома Кадьяк на Аляске в ночь на 12 сентября, но заоблачных высот не достигла.

«В начале полета наша система наведения, видимо, внесла в полет некоторые колебания, в результате чего аппарат отклонился от заданной траектории. Это привело к отключению двигателей по команде системы безопасности полета. Мы довольны результатом. Ожидаем, что для выхода на орбиту потребуется три полета», - говорится в заявлении Astra.

Падение ракеты сняли очевидцы.

Основатель SpaceX Илон Маск отреагировал на недолгий полет Rocket 3.1 сочувственным и подбадривающим твитом:

«Жаль это слышать. Но я уверен, что вам удастся разобраться. Нам потребовалось четыре запуска на орбиту. Создавать ракеты непросто».

Astra создала двухступенчатую ракету, способную выводить на орбиту до 150 килограммов полезного груза. Благодаря компактным размерам - ее длина менее 12 метров - Rocket 3.1 может быть доставлена в грузовом контейнера в любую точку страны.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Kot Piter
Странное место для запуска. Наиболее энергозатратное для вывода на орбиту.
Хотя, может это только для испытаний.
dragvs
Ничего страшного, отработают. У России дальше заявлений дело не зашло, к сожалению. Есть проблема что SpaceX отъели часть рынка с из rideshare запусками, лидера рынка тяжело будет потеснить.
вадики
Ничего-научатся!)У нас падают и Союзы и Протоны которые десятилетиями отработаны были и ничего))))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний