Ракета стартовала с космодрома Кадьяк на Аляске в ночь на 12 сентября, но заоблачных высот не достигла.

«В начале полета наша система наведения, видимо, внесла в полет некоторые колебания, в результате чего аппарат отклонился от заданной траектории. Это привело к отключению двигателей по команде системы безопасности полета. Мы довольны результатом. Ожидаем, что для выхода на орбиту потребуется три полета», - говорится в заявлении Astra.

Основатель SpaceX Илон Маск отреагировал на недолгий полет Rocket 3.1 сочувственным и подбадривающим твитом:

«Жаль это слышать. Но я уверен, что вам удастся разобраться. Нам потребовалось четыре запуска на орбиту. Создавать ракеты непросто».

Astra создала двухступенчатую ракету, способную выводить на орбиту до 150 килограммов полезного груза. Благодаря компактным размерам - ее длина менее 12 метров - Rocket 3.1 может быть доставлена в грузовом контейнера в любую точку страны.