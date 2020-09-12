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12.09.2020 10:50
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Из квартиры в Красносельском районе с травмами увезли годовалую девочку. Вспоминать произошедшее первой будет знакомая семьи

Полиция пытается выяснить, кто избил годовалого ребёнка в Красносельском районе Петербурга. Как 12 сентября стало известно «Фонтанке», о случившемся правоохранителям сначала сообщили по телефону горожане. Чуть позже о травмах девочки заявили врачи детской больницы № 19 им. К. А. Раухфуса, куда малыша около 21.30 доставили из квартиры на Ленинском проспекте, 76.

По данным ГУ МВД по городу и области, на месте сотрудники полиции увидели 41-летнюю знакомую семьи, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Её досавили в отдел для выяснения обстоятельств. Известно, что семья ребёнка полная, на учёте не состоит.

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