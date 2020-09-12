Синоптики рассказали, каким регионам повезёт с бабьим летом

Продолжительная тёплая и солнечная погода в третьей декаде сентября, именуемая в народе бабьим летом, ожидается в Приморье. После 21 сентября бабье лето наступит на северо-западе европейской части страны, затем, возможно, оно придет в центр Европейской России, а позже - на Урале и в Сибири, сообщил 12 сентября РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.



«Можно сказать, что хорошая осенняя погода, или бабье лето, наступило в Приморском крае. Там, несмотря на прошедшие тайфуны и циклон, который сейчас там, - все это будет оказывать влияние и ухудшать погоду до конца второй декады сентября. А в третью декаду еще южнее опустится антициклон. Он сейчас формируется над Амуром. После 20-го, может быть, 21 сентября в Приморье наступит погожая погода, можно сказать, придет бабье лето: будет без дождей и солнечно. То есть сначала это будет Хабаровск, Еврейская автономная область, потом антициклон придет в Приморье и на Сахалин», — цитирует агентство Варакина.

