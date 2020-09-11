Ефремова перевели в новую камеру. Он нашёл партнёров по теннису и исчерпал лимит посылок
Осуждённый на восемь лет Михаил Ефремов сменил карантинный блок московского следственного изолятора на обычную камеру. Там недокомплект соседей и атмосфера дружелюбия.
Подробностями пребывания Ефремова в СИЗО-5 делится член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович. К 11 сентября его переселили в четырёхместную камеру с холодильником и телевизором. Актёр стал третьим обитателем, разногласий не возникло.
«Михаил сказал, что отношения с сокамерниками у него отличные. Они даже договорились ходить в спортзал СИЗО, чтобы играть в настольный теннис (выводят в спортзал только покамерно и тут важно иметь соперника для игры)», - пишет Литвинович в Facebook.
Выходные Ефремов планирует посвятить разбору корреспонденции. За четыре дня он получил около сотни писем, ответить на все ещё не успел. Поддерживают осуждённого не только эпистолярно, но и передачами. Их несут настолько активно, что лимит в 30 кг за месяц уже достигнут, несмотря на то, что часть посылок забраковали.
«Сотрудники СИЗО рассказали, что вчера приходили на приём 8-10 человек, которые пытались что-то передать Ефремову. Одна бабушка принесла пироги, но их не приняли (нельзя), кто-то принёс книги (их тоже не приняли, там другая система доставки книг)», - приводят подробности в ОНК.
Литвинович отметила, что артист чувствует себя нормально и ни на что не жалуется. Претензий к нему у сотрудников ФСИН и соседей нет.
Суд постановил, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на встречную полосу Садового кольца в Москве и совершил столкновение с грузовиком. Водитель грузовика Сергей Захаров не имел возможности избежать ДТП и от полученных травм скончался в больнице. Прокуратура просила для артиста 11 лет лишения свободы, суд приговорил его к 8 годам колонии общего режима.