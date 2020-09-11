Ефремова перевели в новую камеру. Он нашёл партнёров по теннису и исчерпал лимит посылок

Осуждённый на восемь лет Михаил Ефремов сменил карантинный блок московского следственного изолятора на обычную камеру. Там недокомплект соседей и атмосфера дружелюбия.



Подробностями пребывания Ефремова в СИЗО-5 делится член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович. К 11 сентября его переселили в четырёхместную камеру с холодильником и телевизором. Актёр стал третьим обитателем, разногласий не возникло.



«Михаил сказал, что отношения с сокамерниками у него отличные. Они даже договорились ходить в спортзал СИЗО, чтобы играть в настольный теннис (выводят в спортзал только покамерно и тут важно иметь соперника для игры)», - пишет Литвинович в Facebook.

