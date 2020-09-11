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11.09.2020 22:07
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«Татьяна в Мариинском театре увидит вас в декабре!» Нетребко объявила, что уходит на самоизоляцию

Оперная певица Анна Нетребко заявила, что уходит на самоизоляцию, чтобы «быть уверенной в полной безопасности для окружающих». Об этом она написала 11 сентября вечером в своем Instagram.

«В связи с последними событиями, связанными с COVID-19 и отменой спектакля в Большом (слава Богу, все мои тесты негативные), но я удаляюсь на недельную самоизоляцию, дабы быть уверенной в моей полной безопасности для окружающих! По этому моя мечта — Татьяна в Мариинском театре в исторической постановке и с лучшем в мире составом — увидит вас в декабре!», - написала она.

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Дорогие Петербуржцы! В связи с последними событиями , связанными с COVID-19 и отменой спектакля в Большом ( слава Богу все мои тесты негативные,) но я удаляюсь на недельную самоизоляцию, дабы быть уверенной в моей полной безопасности для окружающих! По этому моя мечта- Татьяна в Мариинском театре в исторической постановке и с лучшем в мире составом увидит Вас в Декабре! Будем все здоровы! ❤️🎹🎼 @mariinsky

Публикация от @ anna_netrebko_yusi_tiago

Накануне, 10 сентября Большой театр объявил об отмене вечернего спектакля из-за болезни солиста — баса Мариинского театра и мировой оперной звезды Ильдара Абдразакова. У него выявили коронавирус. В этой же постановке должны были участвовать Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.

В конце августа сообщалось о вспышке коронавируса в Мариинском театре. При этом гастроли там отменять не стали.

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Комментарии (1)

victor_k
При всём уважении к Анне Нетребко, Татьяну в Онегине есть, кому петь и без неё.
Например, Соня Йончева, Ольга Перетятько, Аида Гарифуллина. Ольга и Аида служат в том же театре, что и Анна - в Венской опере.
А Онегин в Мариинском - да, ЛУЧШАЯ ПОСТАНОВКА этой оперы в мире.
Темирканов ставил.
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