Оперная певица Анна Нетребко заявила, что уходит на самоизоляцию, чтобы «быть уверенной в полной безопасности для окружающих». Об этом она написала 11 сентября вечером в своем Instagram.



«В связи с последними событиями, связанными с COVID-19 и отменой спектакля в Большом (слава Богу, все мои тесты негативные), но я удаляюсь на недельную самоизоляцию, дабы быть уверенной в моей полной безопасности для окружающих! По этому моя мечта — Татьяна в Мариинском театре в исторической постановке и с лучшем в мире составом — увидит вас в декабре!», - написала она.