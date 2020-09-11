Трамп объявил об «историческом прорыве»: вторая арабская страна за месяц заключает мирный договор с Израилем
Израиль договорился о нормализации отношений с Бахрейном. Об этом 11 сентября вечером в своем Twitter сообщил президент США Дональд Трамп.
«Еще один исторический прорыв сегодня! Два наших больших друга — Израиль и Бахрейн — согласились заключить мирный договор. Вторая арабская страна за 30 дней согласилась помириться с Израилем!» - написал Трамп.
Он опубликовал официальное трехстороннее заявление о том, что договоренность была достигнута 11 сентября на переговорах с участием президента США, короля Бахрейна Хамада бин Исы аль-Халифы и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Joint Statement of the United States, the Kingdom of Bahrain, and the State of Israel pic.twitter.com/xMquRkGtpM— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2020
Король Бахрейна также согласился прибыть на церемонию подписания соглашения между ОАЭ и Израилем об установлении дипломатических отношений, которая пройдет 15 сентября в Вашингтоне.
После объявления в августе о нормализации отношений ОАЭ уже успели открыть прямое авиасообщение с Израилем.