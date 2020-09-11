Израиль договорился о нормализации отношений с Бахрейном. Об этом 11 сентября вечером в своем Twitter сообщил президент США Дональд Трамп.



«Еще один исторический прорыв сегодня! Два наших больших друга — Израиль и Бахрейн — согласились заключить мирный договор. Вторая арабская страна за 30 дней согласилась помириться с Израилем!» - написал Трамп.



Он опубликовал официальное трехстороннее заявление о том, что договоренность была достигнута 11 сентября на переговорах с участием президента США, короля Бахрейна Хамада бин Исы аль-Халифы и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.